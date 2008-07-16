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Некоторые потенциальные народные избранники раньше срока приступили к агитации

16 июля 2008 17:55
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Об этом сегодня в Минске заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина.
Примечательно, что кампания по регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей стартует 20 июля. Лишь с этого момента участники инициативных групп смогут приступить к сбору подписей. Напомним, что необходимо собрать не менее тысячи автографов. В центральной избирательной комиссии намерены усилить контроль за соблюдением избирательного законодательства.
 
"Осуществляют разброс листовок по почтовым ящикам представители так называемых объединенных демократических сил Беларуси, - заявила Лидия Ермошина. -  Листовка произведена в Казани – а согласно законодательства вся агитационная продукция должна печататься только на территории Беларуси – таковы требования закона".

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