Некоторые потенциальные народные избранники раньше срока приступили к агитации

Примечательно, что кампания по регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей стартует 20 июля. Лишь с этого момента участники инициативных групп смогут приступить к сбору подписей. Напомним, что необходимо собрать не менее тысячи автографов. В центральной избирательной комиссии намерены усилить контроль за соблюдением избирательного законодательства.

"Осуществляют разброс листовок по почтовым ящикам представители так называемых объединенных демократических сил Беларуси, - заявила Лидия Ермошина. - Листовка произведена в Казани – а согласно законодательства вся агитационная продукция должна печататься только на территории Беларуси – таковы требования закона".



Об этом сегодня в Минске заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина.