Беларусь и ОАЭ определят направления сотрудничества в противодействии торговле людьми

В Минске с визитом делегация этой страны. Накануне иностранные гости посетили международный учебный центр по борьбе с работорговлей и незаконной миграцией. Сегодня с представителями делегации встретится руководство МВД Беларуси. Речь пойдет об особенностях госпрограммы Беларуси по противодействию работорговле. В рамках визита предусмотрены также встречи с представителями МИД, Генпрокуратуры, Госпогранкомитета, Министерства юстиции, Министерства образования Беларуси и Представительства Международной организации по миграции.