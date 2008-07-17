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Беларусь и ОАЭ определят направления сотрудничества в противодействии торговле людьми

17 июля 2008 07:53
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В Минске с визитом делегация этой страны. Накануне иностранные гости посетили международный учебный центр по борьбе с работорговлей и незаконной миграцией. Сегодня с представителями делегации встретится руководство МВД Беларуси. Речь пойдет об особенностях госпрограммы Беларуси по противодействию работорговле. В рамках визита предусмотрены также встречи с представителями МИД, Генпрокуратуры, Госпогранкомитета, Министерства юстиции, Министерства образования Беларуси и Представительства Международной организации по миграции.

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