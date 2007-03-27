Беларусь и Словакия укрепляют отношения

На двусторонних межмидовских консультациях, которые пройдут в Братиславе в ближайшие два дня, планируется обсудить весь спектр двусторонних отношений Беларуси и Словакии. Стороны обсудят перспективы взаимодействия наших стран в политике, экономике, инвестиционной сфере, ход работы над совершенствованием договорно-правовой базы. Планируется рассмотреть также консульские и визовые вопросы. Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной политики. Отдельное внимание будет уделено возможности проведения в нынешнем году в Словакии Дней культуры Беларуси.

Напомним, дипотношения между странами установлены в январе 1993 года. Словакия входит в число стран, с которыми Беларусь имеет динамично развивающиеся торгово-экономические отношения.