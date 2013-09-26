Новости Беларуси. Беларусь и Россия успешно завершили совместное стратегическое учение «Запад-2013». Оно впервые прошло одновременно на территории двух стран. Масштабные маневры посетили президенты Беларуси и России. Сначала Александр Лукашенко и Владимир Путин побывали на Гожском полигоне в Гродненской области, где военные ликвидировали условного противника, который прорвался на территорию Союзного государства по суше.

Первое масштабное совместное учение Беларуси и России прошло в нашей стране в 2009 году. Тогда в нем приняли участие 12,5 тысяч военных и около тысячи единиц техники. Сегодняшний, так называемый «боевой состав», по силе сопоставим. Но его качество за это время успело забежать вперед. Да и сами боевые действия в их классическом виде для современного мира – редкость.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Нам надо самими совершенствоваться и быть готовыми к любым поворотам событий. Если мы готовы, то тогда вероятность возникновения таких событий на нашей территории стремится к нулю. То есть учения, вообще вооруженные силы предназначены не для того, чтобы вести войну, а для того, чтобы ее не допустить.

Слаженность военных действий армий двух стран оценили и главы государств России и Беларуси. Владимир Путин прилетел в Гродно после полудня и сразу отправился на место событий. Вместе с Александром Лукашенко занял место на вышке «Смотровая». Здесь президенту Беларуси доложили о вариантах совместных действий вооруженных сил двух стран.

За стандартной военной формулировкой – впечатляющее зрелище. Лейтмотив всего учения – безопасность Союзного государства. Военные учли особенности вооруженных конфликтов последних лет и смоделировали кризисную ситуацию. По легенде, на завершающем этапе начинается сражение с бандформированием, которое совершило прорыв государственной границы. Первые удары по противнику нанесли истребители.

О какой-либо поддержке на учении речи не идет. Армии двух стран в статусе равноправных партнеров учатся отражать любую внешнюю агрессию. За несколько дней активной фазы военные отработали множество сценариев. Но такое количество задач за 40 минут отведенного времени решать еще не приходилось. Атака с воздуха противника не остановила: в ответ последовало нападение на блокпост.

Под прикрытием вертолетов укрепление отстреливается. На помощь приходят танки и артиллерия. Тут же можно наблюдать самый зрелищный момент учения: атака на поражение из всех орудий.

На фоне «Запада-2013» на белорусских полигонах оттачивали взаимодействие и военные из Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. То есть все очень масштабно, с международной точки зрения. Наверное, именно поэтому белорусско-российские учебные сражения вызвали такой неподдельный интерес у мирового военного сообщества. На полигон под Гродно приехали 26 наблюдателей и военных атташе из 20 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тибор Козар, военный атташе (Венгрия):

В течение моей службы в первый раз видел такое учение, где представители шести государств в тесном взаимодействии выполняют такие задачи, которые для военных на 100% доказали готовность.

Бенедиктус Рийненберг, военный атташе (Нидерланды):

Когда есть такие крупномасштабные учения, это тоже хорошо для взаимопонимания между странами, между армиями. Есть наблюдатели из разных стран.

Дарюс Кидикас, военный атташе (Литва):

Мы – соседние страны, мы друг друга понимаем. Очень приятно, что есть такая возможность нам наблюдать такие учения и смотреть, как все будет.

Еще в 2009 году главы Беларуси и России решили, что такие маневры будут проводить постоянно. В 2011 году учение «Щит союза» принимал крупнейший в Европе полигон «Гороховецкий» в Нижегородской области.

Сегодня театр военных действий снова вернулся в Беларусь. На полигоне отработали взаимодействие мотострелки, которые, к слову, во время учения отметили профессиональный праздник, а также территориальные войска и подразделения МВД и МЧС Беларуси. Условный противник уничтожен после получасового сопротивления.

На этом масштабное учение «Запад-2013» еще не закончилось. Главы государств 26 сентября отправились в Калининград, где запланирован внушительный финальный аккорд с участием военно-морского флота России.

На российской территории войска обеих стран отражали агрессию условных террористов с моря. Военным пришлось даже десантироваться с самого большого в мире корабля на воздушной подушке «Мордовия». Он может передвигаться и по суше, а в трюм помещается полторы сотни человек, три танка или 10 бронетранспортеров. Район с террористами был оцеплен, незаконные вооруженные формирования повержены. Участники военных испытаний за их успешное прохождение получат награды.

Это будут не только традиционные командирские часы, но и памятные капсулы в форме зенитного снаряда с отделкой из чистого золота. Как отметили участники учений, боеприпасов в этот раз потрачено больше, чем обычно.

За последние 10 лет это крупнейшие военные маневры Беларуси и России. Это отмечают и западные наблюдатели. За учениями наблюдали военные более 60 стран.