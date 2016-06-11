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Беларусь еще раз заявила о стремлении покончить с эпидемией ВИЧ/СПИДа к 2030 году

11 июня 2016 16:36
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Новости Беларуси. Важнейшим приоритетом государственной политики Беларуси является построение общедоступной и эффективной системы здравоохранения. Об этом говорится в обращении Президента  Александра Лукашенко, которое было представлено на совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам борьбы со СПИДом. Заседание проходило  в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. От имени Главы государства выступил постоянный представитель Беларуси при ООН Андрей Дапкюнас.

«Здоровье любой нации - это залог ее устойчивого развития и процветания. Мы убеждены, что меры по борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа могут быть успешными только при всеобъемлющем межсекторальном подходе. Это должны быть скоординированные действия правительственных структур в сферах образования, спорта, социальной защиты, здравоохранения, а также правоохранительной сфере», – отметил Александр Лукашенко в своем обращении.

Безусловный приоритет национальной политики Беларуси – это поддержка семьи, построенной на традиционных ценностях. Семья естественным образом препятствует распространению ВИЧ/СПИДа. Белорусская сторона еще раз заявила о стремлении  покончить с эпидемией к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # ВИЧ/СПИД

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