Беларусь еще раз заявила о стремлении покончить с эпидемией ВИЧ/СПИДа к 2030 году

Новости Беларуси. Важнейшим приоритетом государственной политики Беларуси является построение общедоступной и эффективной системы здравоохранения. Об этом говорится в обращении Президента Александра Лукашенко, которое было представлено на совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам борьбы со СПИДом. Заседание проходило в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. От имени Главы государства выступил постоянный представитель Беларуси при ООН Андрей Дапкюнас.

«Здоровье любой нации - это залог ее устойчивого развития и процветания. Мы убеждены, что меры по борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа могут быть успешными только при всеобъемлющем межсекторальном подходе. Это должны быть скоординированные действия правительственных структур в сферах образования, спорта, социальной защиты, здравоохранения, а также правоохранительной сфере», – отметил Александр Лукашенко в своем обращении.

Безусловный приоритет национальной политики Беларуси – это поддержка семьи, построенной на традиционных ценностях. Семья естественным образом препятствует распространению ВИЧ/СПИДа. Белорусская сторона еще раз заявила о стремлении покончить с эпидемией к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.