Антиамериканские протесты набирают обороты: за день погибли 6 человек

Новости США. Новости Австралии. Вслед за мусульманскими странами беспорядки вспыхнули в Австралии. Сотни демонстрантов атаковали генконсульство США в Сиднее. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства. Ранения получили десятки человек, в том числе стражи порядка.

Не стихают протесты в Афганистане, Алжире, Йемене, Египте, Турции, Индии. Тысячи демонстрантов идут к стенам дип-миссий США и устраивают погромы. Только за минувший день в столкновениях с полицией погибли 6 человек, десятки получили ранения.

В связи с критичностью ситуации, президент Барак Обама распорядился усилить охрану американских дипмиссий. В страны Ближнего Востока и Северной Африки высланы группы быстрого реагирования морской пехоты.

Гнев мусульман спровоцировал снятый в США любительский фильм, который, по мнению верующих, порочит имя пророка Мухаммеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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