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Председатель избиркома: Наблюдатели имеют реальную возможность следить за процедурой подсчета голосов

15 сентября 2012 08:16
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Новости Беларуси. 14 сентября в окружные избирательные комиссии Минска были переданы бюллетени для голосования. В понедельник главные документы избирательной кампании поступят непосредственно на участки голосования, на которых продолжается подготовка к досрочному этапу выборов в Палату Представителей Национального Собрания Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно в процессе участвует большое количество наблюдателей. Все они должны не только присутствовать на участке, но и иметь реальную возможность наблюдать за подсчетом голосов. Такой момент Центризбирком прописал в практическом пособии, которое имеется в каждой участковой комиссии. 

Людмила Филимонова, председатель окружной избирательной комиссии № 99 Юго-Западного избирательного округа:
Наблюдатели вправе не только присутствовать при подсчете голосов, но и иметь реальную возможность наблюдать процедуру подсчета. Поэтому председатель комиссии не в праве игнорировать такую просьбу. Он должен указать место размещения наблюдателей, которое позволяет обозревать подсчет.

# Государственная политика # Выборы-2019 # Людмила Филимонова

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