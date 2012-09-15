Председатель избиркома: Наблюдатели имеют реальную возможность следить за процедурой подсчета голосов

Новости Беларуси. 14 сентября в окружные избирательные комиссии Минска были переданы бюллетени для голосования. В понедельник главные документы избирательной кампании поступят непосредственно на участки голосования, на которых продолжается подготовка к досрочному этапу выборов в Палату Представителей Национального Собрания Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно в процессе участвует большое количество наблюдателей. Все они должны не только присутствовать на участке, но и иметь реальную возможность наблюдать за подсчетом голосов. Такой момент Центризбирком прописал в практическом пособии, которое имеется в каждой участковой комиссии.

Людмила Филимонова, председатель окружной избирательной комиссии № 99 Юго-Западного избирательного округа:

Наблюдатели вправе не только присутствовать при подсчете голосов, но и иметь реальную возможность наблюдать процедуру подсчета. Поэтому председатель комиссии не в праве игнорировать такую просьбу. Он должен указать место размещения наблюдателей, которое позволяет обозревать подсчет.