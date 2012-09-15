15-16 сентября в Сочи проходит встреча президентов Беларуси и России

Новости России. Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошла сегодня в Сочи. Президенты обсудили торгово-экономические отношения двух стран, реализацию крупных совместных проектов, в том числе строительство Белорусской АЭС. В качестве важного позитивного момента был отмечен рост товарооборота.

Кроме того, лидеры обсудили проведение во второй половине декабря Высшего госсовета Союзного государства. На 19 декабря запланирована сессия Совета Коллективной безопасности ОДКБ на уровне глав государств, а также встреча Президентов Беларуси, России и Казахстана в формате Единого экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.