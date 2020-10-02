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Андрей Савиных: ситуация в Закавказье является уроком и для других стран, в том числе для Беларуси

02 октября 2020 15:59
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Новости Беларуси. Ситуация, которая сложилась в Нагорном Карабахе, является уроком для других стран. Такое мнение 2 октября высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Савиных: ситуация в Закавказье является уроком и для других стран, в том числе для Беларуси-1

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Вне всякого сомнения, та ситуация, которая происходит сейчас в Закавказье, является уроком, может быть, и для других стран, в том числе и для Беларуси.

Она говорит о чем: что выйти на конфликт, создать зону разъединения, недоверия, зону, где проливается кровь – легко. Гораздо сложнее потом урегулировать возникшие проблемы, гораздо сложнее эту пропасть устранить. Поэтому это для всех должно стать первым уроком: никогда не доводите дело до беды, до конфликта. Каждый раз старайтесь находить взаимопонимание, находить пути консолидации. И тогда и в регионе, и в стране все будет хорошо.  

# Международная политика # Андрей Савиных # Фотофакт

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