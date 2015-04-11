Александр Лукашенко: Условия для занятий физической культурой созданы для всех слоев населения

Новости Беларуси. После осмотра учебно-спортивного комплекса президент пообщался со студентами и преподавателями вуза. Александр Лукашенко предложил обсудить те темы, которые сегодня волнуют молодежь. Прозвучало почти два десятка вопросов.

За встречей могли следить в аудиториях учебного заведения — для этого была организована специальная видеотрансляция.

Наталья Бреус, СТВ:

С проспекта сразу и не увидишь, что за большим фасадом университета физкультуры спрятано такое большое спортивное ядро — бассейн, легкоатлетический манеж, учебно-спортивный комплекс. Все для того, чтобы готовить спортсменов и тренеров.

Пообщаться решили в небольшом зале легкоатлетического манежа. Он вмещает себя около сотни человек. Эту студенты и преподаватели вуза. Еще 200 могли следить за разговором в других аудиториях. Для этого организовали видеотрансляцию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это была моя мечта. Наверное, лет 13-15 тому назад, когда я приехал первый, а может, и не первый раз в наше учебное заведение, посмотрел на это обшарпанное здание (по-моему, только поле было здесь), я подумал о том, что нам надо создать научно-образовательный и мощный спортивный центр на базе вашего учебного заведения. А сегодня я вот так посмотрел даже сверху: все, как было задумано, получилось. Теперь слово за вами. Нам нужны талантливые спортсмены, талантливые тренеры и, главное, нацеленные на результат.

Разговор на спортивные темы президент всегда принимает близко к сердцу. Спортом и сам активно занимается, и другим советует. Говорит, что в день нужно минимум 2 часа физической нагрузки. В этом секрет работоспособности и выносливости.

Дина Винцкович, аспирант кафедры физической реабилитации БГУФК:

Минск попал в эпицентр мировой политики, приняв лидеров «нормандской четверки», на рекордную по продолжительности и интенсивности встречу. Вы, как и наши гости, бодрствовали всю ночь. Однако на утро, выйдя к камерам, выглядели, как всегда, подтянутым и бодрым. Что позволяет Вам держать в хорошей физической форме?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я радовался от души, когда подписывался этот документ (Минск-2 его называют сейчас). В результате удалось там, благодаря этим переговорам, прекратить ту бойню, которая там происходила, эту мясорубку, когда сотнями, а, может, и тысячами гибли люди.

Выглядеть можно нормально, если ты не куришь и не злоупотребляешь. И будешь всегда нормально выглядеть. И заниматься спортом. Когда я говорю 2 часа в день, я говорю в том числе и о себе. Три дня в неделю у нас хоккейная тренировка. Это 2,5-3 часа. А если еще в баню заглянешь, так это нагрузка – дай бог. А когда нет тренировки, я или бегаю, или дрова рублю, или в теннис с детьми поиграю. А, вообще, я многими видами спорта занимался. Можно сказать, всеядный. Без хвастовства. Не было бы спорта, не смог бы просто работать и выдерживать такие нагрузки.

В большой спорт — длинный путь. Чтобы добиться успеха, нужно упорно тренироваться с самого детства.

Президент говорит о необходимости завершить в 2015 году формирование системы подготовки в детско-юношеских школах. Там должны растить будущих чемпионов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Много лет назад я поручил и требовал создать систему. Должна быть система. Должны быть клубы, под ними детско-юношеские спортивные школы, центры и так далее. Все это сделать. Назначить туда нужное количество специалистов, тренеров, заплатить им нормально, потребовать от них работы. И что? Даже если по одному из школы каждый год, одна звездочка, нам некуда было бы девать спортсменов. Этого нет, потому что эти детско-юношеские школы не работают.

Многое зависит в спорте от толкового наставника. Сегодняшние студенты завтра будут заниматься подготовкой спортсменов и физическим воспитанием детей. Но часто получается — отучились, а на тренерскую и преподавательскую работу идти не хотят.

В Беларуси будут предприняты шаги по закреплению молодых специалистов на первых рабочих местах.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если вы пришли на бюджетные места, то государство с вами заключит контракт, где будут обязанности государства и ваши. Если вы заняли это место и видите себя тренером, идите и работайте тренером. Но и достойную зарплату надо платить тем, с кем государство хочет сотрудничать в части преподавания или тренерской работы. Вот поэтому я попросил, чтобы правительство сформировало эти места (в детско-юношеские школы, центры и прочие). Сколько их надо, сколько там должно быть специалистов. И мы установим там окончательно, как в средней школе, нормальную заработную плату. Государство должно дать вам базовую заработную плату, а тот, кто хочет больше, тот должен пошевелиться. И шевелится. Человек ищущий, желающий заработать, вложить свой труд, он может в Беларуси заработать. Это главная моя задача — создать условия. В этом году мы попали в такую полосу экономического кризиса… Россию задушили — наш основной рынок. Украина воюет — второй наш рынок. Казахстан упал. На другие рынки не так просто пробиться со своим товаром, со своей техникой. Очень сложно. Поэтому мы попали в это сложное положение. Мы прямо людям говорим, что потерпите. Видите, мы не создали воровское государство, мы не раскладываем эти деньги по карманам и никому не позволяем, насколько это возможно, это делать. Будут деньги, мы отдадим это на развитие спорта и так далее.

Поддержку в первую очередь получат те, кто показывает результат. Это победы на мировых первенствах и олимпийские медали. Их, например, принесли Беларуси биатлонисты и фристайлисты. Поэтому никого не удивляет, что в Минске открылся специальный центр по подготовки летающих лыжников. То же самое и с биатлоном. После реконструкции «Раубичи» стали современной спортивной площадкой. Ее опробовали на чемпионате мира юниоры.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Легкоатлеты. Худо бедно какие-то результаты показывают. Поэтому и спрашиваю: есть у вас вопросы? Нет вопросов, есть, где готовиться. А просто впрок строить, наверное, это не тот путь. Поэтому давайте, спортсмены, результат. Будем помогать. Вот девчата по художественной гимнастике меня сегодня встречали. Мы в этом году начинали им строить, как бы не было тяжело, обещанный центр подготовки, где будут все условия для занятия художественной гимнастикой. Они это заслужили. Они в сложнейшей конкурентной борьбе завоевывают медали.

База есть, поэтому неудивительно, что Беларусь все чаще становится площадкой для мировых первенств. Чемпионат мира по хоккею — только яркое начало череды больших спортивных состязаний в нашей стране. Через неделю Минск примет чемпионат мира по футзалу, а в конце апреля стартует первенство Европы по художественной гимнастике.

Доступ к инфраструктуре и построенным площадкам должен быть не только у спортивных профессионалов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Новые спортивные объекты должны стать домом для национальных команд по видам спорта. Вообще, то, что создано, что построено – все должно быть занято с утра до вечера. Здесь дверь не должна закрываться для людей вообще, я уже не говорю о спортсменах. Спортсменам – приоритет, а дальше… Сюда должны приходить люди. Не в больницу, не в аптеку – лекарства покупать, а к вам.

Условия для занятий физической культурой созданы для всех слоев населения. Я вообще-то требую, чтобы в каждой школе, а это в основном в агрогородке, в деревне и школы в микрорайонах и районах в городе, были заполнены с утра до вечера. Чтобы там не только школьники общеобразовательной школы – у каждой же есть свой спортивный стадион, - но чтобы школьники вели с собой за руку родителей и там занимались.

Поэтому я думаю, что для нашего народа, для всех, кто хочет заниматься физической культурой, кто хочет заниматься спортом, созданы нормальные условия.

Темы в разговоре с белорусским президентом были самые разные.

Александр Лукашенко считает, что нужно развивать студенческий спорт и внедрять новые технологии в процесс обучения. Что спортивная площадка должна быть в каждом агрогородке.

Говорил и о том, что значит великая Победы для страны. Это память, которую сегодня нужно защищать. Разговор получился откровенный. Студенты задали почти 2 десятка вопросов Александру Лукашенко.

Владимир Коваленя, проректор по учебно-спортивной работе БГУФК:

Человек, который отдает себя работе, который показывает результат, именно он достоин высокой оплаты труда, социальных гарантий, что, в принципе, мы и видим в спорте высших достижений, где тренеры, спортсмены вкладываются более, чем на 100%, и получают соответственные вознаграждения.

Были и личные вопросы к президенту. Больше философские, чем спортивные.

Студентка БГУФК:

Что для Вас значит счастье?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда на злобу дня вы побеждаете на каких-то крупных соревнованиях. Это для меня счастье. И вы даже не представляете, как я за вас переживаю.

На прощание главе государства в подарок вручили кубок — символ побед.

Новых побед ждут от спортсменов и на олимпиаде в Бразилии. До нее осталось чуть больше года. Ведь лучшей рекламы для страны, чем спортивные успехи, и не придумаешь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.