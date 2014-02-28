Александр Лукашенко потребовал продолжить строительство второй кольцевой автодороги вокруг Минска

Новости Беларуси. Строительство второй кольцевой вокруг Минска будет продолжено. Такое требование выдвинул Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи.

Указ о строительстве новой дороги Президент подписал в 2010 году. Однако создание автомагистрали «буксовало» из-за проблем с финансированием. Сегодня был предложен выход из этой ситуации. На строительство транспортного кольца пойдут деньги из дорожного фонда. Магистраль позволит разгрузить МКАД и перенаправить транзитные потоки. Кроме того, в состав кольцевой войдут и действующие трассы.

Новые 20 километров планируется построить уже в 2014 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда-то мы приняли решение о строительстве второй кольцевой дороги вокруг Минска. Тогда мы условились, что мы максимально будем использовать для того, чтобы создать это кольцо, второе вокруг Минска, существующие автомобильные дороги. К примеру, трассу на Москву. Чтобы не дублировать то, что уже сегодня можно использовать. Прошло время. Мы, кстати, определились, как пройдет эта дорога, мы договорились о том, что она очень нужна, потому что Минск перенасыщен уже сегодня транспортом. И та кольцевая дорога, которую мы когда-то построили и за что меня «костыляли» по чем попало наши свядомые, оказывается, сегодня уже эта дорога не может выполнить те на себя функции, которые она должна выполнить в связи с этим транзитным потоком. Конечно, транзитный поток через Беларусь – это нам выгодно, в какой-то степени это благо, но для этого надо создавать условия. И мы договорились, что мы немедленно должны начать работу по строительству второй кольцевой дороги вокруг Минска. Для того, чтобы Минск не задохнулся в этой грязи. Чтобы 2 млн человек, четверть населения нашей страны, не чувствовало вот эту проблему.

Пожалуйста, вы мне подробно расскажите, почему вы вносите предложение ее сегодня не строить. Трудно будет всегда. Денег всегда не хватает. И при этом я прошу учесть: вы помните, как возмущалась некая часть населения в связи с тем, что мы собираем транспортные налоги, или как он называется. Транспортный сбор. Имейте в виду: эти все деньги должны пойти на дороги. Ни на какие другие нужды. Только на дороги. В противном случае критика народа будет обоснованной. За это Правительство ответит. Все деньги, собранные от этого транспортного налога, они все должны быть вложены в дороги.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

На что сконцентрированы были средства, которых, конечно, сегодня не хватает. Мы, помятую и выполняя Ваше поручение, шли на то, чтобы сделать максимально хорошую, комфортную связь с нашими областными центрами и другими крупными городами. За три года построили отличного качества дорог республиканского значения 344 км при 328 за всю предыдущую пятилетку.

Александр Лукашенко:

Эти дороги, от центра к областям, построим, тогда можно будет уходить на пенсию. Чтобы были такие дороги как на Могилев. Как мы сейчас строим на Гомель. Как у нас сегодня на Брест. Немного же осталось. Надо губернию Шапиро соединить с Минском, бывшую губернию, и с Витебском. Все, больше нет. И там надо посмотреть трассу Ленинград – Одесса. Советскую эту. Кое-где она в хорошем состоянии. Ее, может, и не надо расширять, но ее надо восстановить в том виде, в котором она была в советские времена. Все. Тогда у нас будут прекрасные дороги и люди на нас будут молиться.

В состав второй кольцевой войдут и действующие трассы. В том числе часть магистрали М-1. Протяжённость новых участков — около 90 км. Первые 20 километров новой дороги планируется построить уже в этом году.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Безусловно, дорога будет строится. Это однозначное поручение президента. В этом году определены участки, на которых будут вестись интенсивно работы. Разговор шел об источниках финансирования, привлечении в том числе частичных средств на финансирование этой дороги - дорожного сбора, который введен в этом году. Дорога - необходимый объект. Для Минска - особенно. Сегодня 92 тысячи существующих кольцевая дорогая пропускает автомобилей в сутки. Это большая напряженность. С 1 числа будет продолжено строительство этой дороги на тех участках, которые ранее приступили к снятию плодородного слоя, вырубки леса и так далее.