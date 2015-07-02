Александр Лукашенко: Беларусь и Катар откроют новую страницу инвестирования в экономику нашей страны

Новости Беларуси. Беларусь и Катар откроют новую страницу инвестирования в экономику нашей страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с государственным министром по вопросам обороны государства Катар.

Первый крупный проект – гостинично-спортивный комплекс. В его возведение фонд вооруженных сил Катара вложил около 160 миллионов долларов.

Строительство уже находится на завершающей стадии.

Президент Беларуси также отметил, что товарооборот между странами необходимо увеличивать на порядок. Сейчас он в среднем составляет 20 миллионов долларов. Беларусь готова сотрудничать по всем направлениям: от образования до военно-технического сотрудничества. А одно из самых перспективных направлений – туризм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Появление здесь ваших граждан, граждан Катара, приведет к тому, что нам придется многому научиться в гостиничном бизнесе, в искусстве поваров, обслуживании, сервисе и так далее. То есть это значительно продвинет наших специалистов в этой сфере. И, самое главное, не только туристы, но и специалисты, политики, особенно бизнесмены, будут иметь здесь свой дом, в Минске, они чаще будут здесь бывать. И, я думаю, мы откроем новую страницу инвестирования катарцев, катарского государства в экономику нашей страны. Таким образом, мы можем значительно расширить наше сотрудничество. Мы наметили сотрудничество по разным направлениям с вашей страной, запретных тем нет, мы готовы сотрудничать от образования до военно-технического сотрудничества, если на это будет желание вашей страны. Вы должны знать, и передайте это, пожалуйста, моему хорошему другу, Эмиру: мы готовы сотрудничать с вашей страной по любым направлениям, по любым. И мы будем всегда надежным партнером для вас, всегда.

Хамад бен Али Аль-Аттыйя, государственный министр по вопросам обороны Государства Катар:

Такой крупный инвестиционный проект, реализованный в Минске, послужит хорошим примером для остальных катарских инвесторов. Эмир также доволен проектом и направил меня в Беларусь для обсуждения возможностей по расширению и углублению двустороннего сотрудничества.