Новости Франции. Французский актер Жерар Депардье получил российское гражданство. Поводом для вынужденной смены подданства стали чрезвычайно высокие налоги, которым французские власти планировали обложить богатых сограждан, в том числе и Депардье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отмечают в России, указ президента о предоставлении французу паспорта, стал лишь ответом на заявление самого актера. При этом на уже бывшей родине к решению Депардье отнеслись неоднозначно. Впрочем, комментируя происходящее в не самых лестных выражениях, большинство французов все же не стало отрицать, что налоговая политика нынешнего кабинета не выдерживает никакой критики.