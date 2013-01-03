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Актер Жерар Депардье получил российское гражданство

03 января 2013 19:28
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Новости Франции. Французский актер Жерар Депардье получил российское гражданство. Поводом для вынужденной смены подданства стали чрезвычайно высокие налоги, которым французские власти планировали обложить богатых сограждан, в том числе и Депардье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отмечают в России, указ президента о предоставлении французу паспорта, стал лишь ответом на заявление самого актера. При этом на уже бывшей родине к решению Депардье отнеслись неоднозначно. Впрочем, комментируя происходящее в не самых лестных выражениях, большинство французов все же не стало отрицать, что налоговая политика нынешнего кабинета не выдерживает никакой критики.

# Налоги

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