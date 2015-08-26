26 августа в Минске проходят переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса

Новости Беларуси. Белорусская столица 26 августа вновь стала переговорной площадкой по мирному урегулированию украинского кризиса.

В Минске начали работу четыре подгруппы: по безопасности, экономическим, политическим и гуманитарным вопросам.

По традиции встречи проходят в «Президент-отеле» в закрытом для прессы режиме. Ожидается, что 26 августа подгруппа по безопасности представит трехсторонней контактной группе, заседание которой состоится позже, несколько документов по отводу от линии соприкосновения вооружений калибром до 100 мм. Будут рассмотрены и другие вопросы, которые касаются выполнения всех аспектов подписанного ранее Минского соглашения.

Последняя встреча контактной группы прошла в Минске 3 августа. На ней обсуждался вопрос обмена военнопленными, отвод вооружения калибром менее 100 мм, восстановление водоснабжения и железнодорожной инфраструктуры Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.