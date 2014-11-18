18 ноября в Минске прошла встреча МИД Беларуси и России

Новости Беларуси. Беларусь готова активно продвигать идею интеграции интеграций, в том числе на площадке «Восточного партнерства». Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства нашей страны Владимир Макей на заседании коллегий МИД Беларуси и России. К слову, встреча проходит в Минске в эти минуты.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Дипломат рассчитывает, что 18 ноября в Минске будет заинтересованный разговор по поводу отношений с ЕС и координации подходов на площадке ОБСЕ.

Затронули стороны и ситуацию в Украине. Как отметил Сергей Лавров: Минск — комфортная площадка для переговоров по Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей также отметил, что Беларусь будет продолжать вовлекать Россию в деятельность инициативы «Восточного партнерства».

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

В рамках обсуждения наших отношений с ЕС затронули также вопросы Восточного партнерства. Беларусь продолжит выступать за то, чтобы Россия была вовлечена в деятельность данной инициативы, прежде всего, оформив участие в реализации взаимовыгодных региональных проектов. Договорились также и далее тесно взаимодействовать по вопросам международной безопасности, распространения контроля над вооружениями.

Во время встречи стороны обсудили и непростую ситуацию в Украине. По-прежнему актуальными остаются вопросы взаимоотношений Беларуси, России и Европейского союза. Также важной темой стала подготовка к празднованию 70-летия Победы.