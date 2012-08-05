14 августа в Беларуси официально начнётся предвыборная агитация за кандидатов в депутаты

Новости Беларуси. Согласно плану подготовки и проведения выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси пятого созыва, сегодня, 5 августа, завершается выдвижение кандидатур в состав участковых избирательных комиссий. В них может быть от 5 до 19-ти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следующий этап - предвыборная агитация, которая стартует с 14-го августа - со дня регистрации кандидатов в депутаты. Напомним, парламентские выборы в Беларуси назначены на 23 сентября.