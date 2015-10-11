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11 октября проголосовали Андрей Кобяков, Анатолий Калинин, Александр Шакутин

11 октября 2015 10:43
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Выполнить свой гражданский  долг 11 октября пришел и премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Главу Совмина  ждали на одном из избирательных участков в Центральном районе. Премьер отметил, что выборы организованы  на высоком уровне. На этом избирательном участке, по последним данным, уже проголосовало более пятидесяти процентов избирателей.

Не упустил момент отдать свой голос за одного их кандидатов и вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин. На избирательный участок он пришел со своей супругой.

Среди избирателей был замечен и член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Александр Шакутин.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
С хорошим настроением мы пришли с супругой. Сейчас мы поедем сменим наших молодых детей, возьмем эстафету у троих внуков и отправим их на голосование. Каждый гражданин нашей страны должен отдать конституционный долг и проголосовать за Беларусь. Чтобы она была еще крепче, могущественнее и значимее в мировой экономике, внешней политике.

Александр Шакутин, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Для меня — это один из самых праздников всего пятилетия, поэтому буду отдыхать, радоваться жизни, буду встречаться  с друзьями и будем обсуждать, наверное, итоги, будем ждать итогов.     

# Анатолий Калинин # Александр Шакутин # Андрей Кобяков # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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