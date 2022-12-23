ЗРК «Тор-М2К» поступили в Беларусь. Рассказываем, что они могут

Новости Беларуси. Еще одна партия российских ЗРК поступает на вооружение белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Техника получена в рамках существующего межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве двух стран. Кадры прибытия вооружения опубликовало Министерство обороны.

В ближайшее время расчеты «Тор-М2К» будут переданы воинским частям и соединениям. Подготовку личный состав уже прошел. «Торы» – эффективное средство поражения различных воздушных целей.