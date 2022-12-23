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ЗРК «Тор-М2К» поступили в Беларусь. Рассказываем, что они могут

23 декабря 2022 07:36
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Новости Беларуси. Еще одна партия российских ЗРК поступает на вооружение белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Техника получена в рамках существующего межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве двух стран. Кадры прибытия вооружения опубликовало Министерство обороны.  

ЗРК «Тор-М2К» поступили в Беларусь. Рассказываем, что они могут-1

В ближайшее время расчеты «Тор-М2К» будут переданы воинским частям и соединениям. Подготовку личный состав уже прошел. «Торы» – эффективное средство поражения различных воздушных целей.  

ЗРК «Тор-М2К» поступили в Беларусь. Рассказываем, что они могут-4

В боекомплекте прибывшей к нам модификации восемь ракет, которые могут стартовать спустя пять секунд после обнаружения цели. Основные задачи комплекса – защита стратегически важных объектов или воинских подразделений.  

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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