Зимний привет в июне: в Беларуси зафиксированы заморозки до минус пяти

Новости Беларуси. Погода в Беларуси идет на антирекорды. Этой ночью в некоторых местах столбики термометров опустились до минус двух, на Полесье температура и вовсе понижалась до минус пяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заморозки в июне – явление достаточно редкое, но сенсации, утверждают синоптики, в этом нет. На поверхности почвы заморозки наблюдаются чаще – в среднем один раз в 10 лет.