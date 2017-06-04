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Зимний привет в июне: в Беларуси зафиксированы заморозки до минус пяти

04 июня 2017 10:26
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Новости Беларуси. Погода в Беларуси идет на антирекорды. Этой ночью в некоторых местах столбики термометров опустились до минус двух, на Полесье температура и вовсе понижалась до минус пяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зимний привет в июне: в Беларуси зафиксированы заморозки до минус пяти-1

Заморозки в июне – явление достаточно редкое, но сенсации, утверждают синоптики, в этом нет. На поверхности почвы заморозки наблюдаются чаще – в среднем один раз в 10 лет.

# общество # Погода в Беларуси

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