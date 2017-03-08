Прямой эфир

Женщины на службе: 8 марта в ВВС и войсках ПВО дежурят 80 прекрасных дам

08 марта 2017 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 8 марта у большинства белорусов выходной. Но есть и те, кто проводит этот день на службе.

Так, в ВВС и войсках ПВО на боевое дежурство заступили более 80 женщин.

Некоторые из них контролируют воздушную обстановку над страной в составе дежурных боевых расчетов Центрального командного пункта.

Мария Чижик, начальник смены телефонного центра узла связи командования ВВС и войск ПВО Республики Беларусь:
Качество связи зависит от всех нас, маленьких, очень красивых девушек по всей стране. Но без мужского, сильного и крепкого плеча, поверьте, нам очень сложно.

Они нас поддерживают ежеминутно и ежесекундно, и без них никак.

Впрочем, как отмечают мужчины, присутствие женщин в коллективе дисциплинирует, организует и заставляет быть опрятнее и интеллигентнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # 8 Марта # Фотофакт # Мария Чижик

Другие новости рубрики

Все новости
Отлично, просто замечательно: впечатления участниц забега Beauty run
08 марта 2017 14:10

Отлично, просто замечательно: впечатления участниц забега Beauty run

Вдвоем по одному билету: какие подарки приготовил Минский зоопарк 8 марта
08 марта 2017 14:00

Вдвоем по одному билету: какие подарки приготовил Минский зоопарк 8 марта

8 Марта: праздник со столетней историей
08 марта 2017 10:59

8 Марта: праздник со столетней историей