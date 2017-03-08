Отлично, просто замечательно: впечатления участниц забега Beauty run

Новости Беларуси. В центре Минска 8 марта все светофоры показывали для женщин только зеленый. Они стали участницами праздничного легкоатлетического забега.

На финише всех встречали медалями и цветами. Всего вручено 2000 подарков.

Участвовали и минчанки, и гостьи столицы. И главным здесь была не скорость, а весеннее настроение – сочетание красоты, нежности и улыбок, которые бегуньи подарили своим болельщикам, мужья и детям.

Участницы забега:

Супер! Отлично, просто замечательно. Эмоции отличные, правда, девчонки?

Отличные просто эмоции, очень интересный проект и забег очень классный.

Прекрасный праздник! Пользуясь случаем, хочется поздравить всех мам, женщин, бабушек, девочек с этим прекрасным весенним праздником.

Вадим Девятосвский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Наши женщины позитивны, наши женщины прекрасны, наши женщины спортивны. Помимо минчанок сегодня бегут представительницы 36 населенных пунктов не только страны, но и из Европы подъехали. Мы рады, что спорт популярен в выходной день.

Продолжительность дистанции участницы выбирали сами. Отрезки в 2 и 5 километров многие преодолели не без усталости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.