Вдвоем по одному билету: какие подарки приготовил Минский зоопарк 8 марта

Новости Беларуси. В Минском зоопарке 8 марта предлагают сделать женщине неожиданный сюрприз:
в этот день по одному билету можно пройти вдвоем.
Зоопарк в весенний праздник решили посетить не только влюбленные, пришли сюда и родители с детьми.
Посетители зоопарка:
В Зоопарке первый раз, так получилось, что раньше не были. Решили сыну показать.
Замечательная погода, прекрасные звери, настроение хорошее. Праздничное, весеннее настроение.
8 марта решила детям сделать праздник, посмотреть на животных. Почитали в новостях, что проснулся бурый медведь. Мы видели, как он осенью заснул, и сейчас решили посмотреть, как чувствует себя мишка после зимы.
Все животные, даже самые большие любители сна, уже проснулись и радируют посетителей. Впрочем, среди самок сегодня здесь выбирают самую обаятельную и привлекательную обитательницу.
Проголосовать за «Мисс-зоопарк – 2017» можно в социальных сетях.
Среди номинантов – лягушка-водонос, леопардовая мурена, летучие мыши, гиены и другие обитательницы зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.