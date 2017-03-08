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8 Марта: праздник со столетней историей

08 марта 2017 10:59
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Новости Беларуси. Первый весенний праздник 8 марта отмечает Беларусь. В восьмой день марта все цветы, улыбки и внимание – женщинам. Источник жизни, хранительница домашнего очага, красота, мудрость и неповторимость.

Каждый мужчина подбирает свои слова тем, кто делает наш мир прекраснее. День женщин – праздник с более чем столетней историей. Тогда развернулась борьба работниц за равные экономические, политические и социальные права.

8 марта – еще один повод для того, чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # 8 Марта

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