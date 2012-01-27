Женщина надела противогаз, облилась ледяной водой, и спасла соседку из горящей хаты

Новости Беларуси. В деревне Фойна Могилёвской области семья спасла от гибели соседей. Когда начался пожар, семья Киселёвых пришла на помощь первой. Им удалось вынести из горящего дома хозяйку и спасти от огня само строение.

Семья Киселёвых тот вечер хорошо помнит. Около 7 часов к ним в дом вбежал испуганный сосед и молил о помощи. У него горел дом. На размышления не было ни секунды. Помогать бросились всей семьёй.

Оксана Киселёва:

Дети побежали, принесли противогаз, я его надела. Муж тушил с детьми, а я побежала помогать.



Виталий Киселёв, сын:

Там была рядом колонка, мы с Владом набирали воду и носили родителям, чтобы они заливали.

Пока глава семьи тушил пламя с улицы, жена, одев противогаз и облившись ледяной водой, пошла в горящий дом. Оксана вынесла на себе соседку. Женщина была уже в бессознательном состоянии.

К приезду спасателей, Киселёвым уже удалось сбить пламя. Даже видавшие виды сотрудники МЧС были поражены мужеству сельчан.

Станислав Бурко, начальник Белыничского райотдела по ЧС:

Это действительно пример для подражания другим. Ведь говорят, что герои есть и в наше время в мирной нашей жизни. Это действительно пример всем нам и даже нашим профессионалам. Это поучительный урок, как нужно оказать людям помощь.

За проявленный на пожаре героизм Владимира и Оксану наградили спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.