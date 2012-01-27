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Международный конкурс красоты среди бабушек

27 января 2012 16:59
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21 января отмечали День бабушки! А потому с 19 до 23 января в столице Болгарии (Софии) впервые выбирали самую лучшую бабушку. В конкурсе приняли участие 16 обаятельных красавиц в возрасте от 45 до 63 лет. Бабушки со всего мира поражали зрителей кулинарными и творческими успехами, радовали выходами в национальных костюмах и вечерних нарядах. Жюри состояло только из женщин. Потому главным критерием была не красота, а личность в целом. 

Вручено два золотых титула. Mrs. Grandma Universe стала 63-летняя Иванна Амра из Швеции (у нее восемь внуков), званием Mrs. Grandma European Union 2012 награждена Стелла Вилема из Латвии (у нее одна внучка). 

Хороши современные бабушки... 

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# общество # Бабушки

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