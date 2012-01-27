Международный конкурс красоты среди бабушек

21 января отмечали День бабушки! А потому с 19 до 23 января в столице Болгарии (Софии) впервые выбирали самую лучшую бабушку. В конкурсе приняли участие 16 обаятельных красавиц в возрасте от 45 до 63 лет. Бабушки со всего мира поражали зрителей кулинарными и творческими успехами, радовали выходами в национальных костюмах и вечерних нарядах. Жюри состояло только из женщин. Потому главным критерием была не красота, а личность в целом.

Вручено два золотых титула. Mrs. Grandma Universe стала 63-летняя Иванна Амра из Швеции (у нее восемь внуков), званием Mrs. Grandma European Union 2012 награждена Стелла Вилема из Латвии (у нее одна внучка).

Хороши современные бабушки...