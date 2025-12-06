Сумма страховых взносов в Беларуси с января по октябрь 2025-го увеличилась почти на 9%

Сумма страховых взносов в Беларуси с января по октябрь 2025 года увеличилась почти на 9 % по сравнению с 2024-м. Она составила более 2 миллиардов 300 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так жители страны обеспечивают уверенность в безопасном будущем.
А помогают в этом страховые работники. Которые сегодня, 6 декабря, отмечают профессиональный праздник. Специалисты сферы подчеркивают: в Беларуси среди самых популярных полисов – полисы по защите имущества и ответственности в квартире. Спрос на них за год вырос на 40 %.
Сергей Осенко, начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Беларуси:
За текущий год в среднем за один рабочий день страховые компании выплачивали гражданам и юридическим лицам 6,4 миллиона рублей. 70 % этой суммы приходилось по договорам добровольного страхования. С принятием нормативно-правовых актов на страховом рынке появился такой новый продукт, как обязательное страхование гражданской ответственности, договор союзного страхования. Этим продуктом уже воспользовались свыше 60 тысяч белорусских автовладельцев. Безусловно, нашло отражение и по видам добровольного страхования. У нас активно стали развиваться электронные продажи. Сегодня свыше 300 тысяч договоров страхования заключено в электронном виде.
Отметим, что в 2025 году минскому филиалу белорусского страхового предприятия исполняется четверть века. В честь праздника наградили лучших сотрудников и ветеранов компании.
Юлия Орещенко, первый заместитель генерального директора страхового предприятия:
Это профессия, которая не нужна, когда тебе хорошо, а о которой ты вспоминаешь, когда наступают какие-то обстоятельства, которые требуют помощи. Люди, которые умеют сострадать, выслушать другого, идут в страхование. Мы придем на помощь, когда вам плохо или когда вам нужна поддержка.
Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Это работа в основном на ногах. Работа с населением. Конечно же, очень много вопросов возникает во взаимоотношении с юридическими лицами, с гражданами между собой.
Важность деятельности страховых работников сложно переоценить. Яркий пример – последствия июльского урагана «Габриэль». Тогда специалисты получили более 6 тысяч обращений. Страховщики оперативно оказали помощь пострадавшим, выплатив свыше 7 миллионов рублей.