Ирина Новикова: Беларусь начинает формировать международные транснациональные корпорации

Трехсторонний проект Беларуси с Оманом и Алжиром по строительству производства сложных удобрений может стать золотой жилой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты анализируют инициативы и договоренности, достигнутые Александром Лукашенко в ходе большой зарубежной командировки, и рассматривают ее комплексно. Так, Оман – связующее звено с восточной Африкой, Индией и Юго-Восточной Азией.

Президент Беларуси предлагает разместить совместное предприятие в Омане. Вблизи столицы страны создана свободная экономическая зона, где бесплатно более чем на 900 лет выдают в аренду землю, а также резиденты на 30 лет освобождаются от уплаты налога на прибыль. Географическое расположение Омана также играет важную роль.

Страны этих регионов обладают богатыми недрами. К примеру, 95 % пополнений в бюджет Алжира приносит нефтегазовая отрасль. Однако страна испытывает определенные проблемы с продовольствием. Из-за опустынивания земель большое количество продуктов питания страна вынуждена закупать. Потому белорусские технологии для обработки земель, продовольствие, а также сложные удобрения в Алжире необходимы.

Ирина Новикова, профессор Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук:

Мы находимся как в осажденной крепости. Потому что на севере у нас Литва. То закрывает, то открывает, то дружит, то не дружит. Польша. То войска сосредотачивает, то строит заграждения. А на юге у Беларуси война идет, тоже не здорово. Поэтому у нас остается только восток, и поэтому данный путь очень важен.

Еще не надо забывать, что обсуждался вопрос, но это уже в меньшей степени касается Омана, в большей степени касается Алжира, о создании филиала нашего тракторного завода. Это тоже очень хорошо. Это говорит о том, что мы начинаем формировать международные транснациональные корпорации. И, соответственно, мы будем делиться компетенциями, которые наработали за время существования наших машиностроительных заводов, будем делиться этими компетенциями.

Не надо бояться, что мы отдаем что-то такое, то, чем обладаем, а они не обладают. Это уже устаревающие компетенции, они не являются такими новыми. Мы отдаем им эти компетенции, а сами будем двигаться к высоким технологиям. Уже есть примеры, когда трактора, предположим, обрабатывают землю без пилотов, то есть нет водителей.