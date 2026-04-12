Как возвращают на Родину произведения искусства белорусских авторов? Деталями поделились в Генпрокуратуре
Марк Шагал, Иван Хруцкий, Хаим Сутин. Белорусская земля богата на известных и талантливых художников. Только часто картины именитых белорусских мастеров сегодня украшают лучшие галереи мира, а в родных музеях остались лишь их отражения, рассказали в проекте «Суровый взгляд» на СТВ.
Влада Родовская, корреспондент:
Нередко в музеях можно встретить живописные копии картин, и это не напечатанное на холсте изображение, как можно сперва подумать, а нарисованное вручную, просто другим автором. Например, известная работа Валентия Ваньковича была написана польским художником, и человек, который не посвящен в искусство, вряд ли сможет отличить ее от оригинала.
В музее дома Ваньковича картин Ваньковича нет. Есть работа других современников, а еще цветные репродукции портретов кисти Валентия. Та самая печать на холсте, которую подарили филиалу нынешние владельцы картин, литовский и польский музеи.
Алексей Сухон, научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:
До 2015 года у нас не было вообще ни одной оригинальной картины художника Валентия Ваньковича на территории Республики Беларусь. В 2015 году в частную корпоративную коллекцию был приобретен портрет Томаша Зана.
Подлинников достояния белорусской культуры в стране осталось не так уж и много. Чего только стоит история со слуцкими поясами. Увидеть нашу исчезающую реликвию – та еще задача. В Беларуси остались лишь единичные экземпляры. Один из них хранится в музее при Храме-Памятнике в честь Всех Святых в Минске. Зато в России, Польше, Литве у частных коллекционеров насчитывается около тысячи оригинальных поясов. В прошлых столетиях белорусские культурные ценности продавали, дарили, незаконно вывозили. Теперь даже в местах с большой историей, например, Коссовский замок, ценных артефактов толком и не встретишь.
Артем Саевец, научный сотрудник Коссовского дворцово-паркового ансамбля:
К сожалению, именно подлинных предметов мебели, например, рода Пусловских во дворце не сохранилось. Все было в свое время вывезено за границу, утрачено, сожжено. На первых этапах работы музея по большей части экспонаты принимались на временное хранение из разных коллекций.
Такая же судьба у многих белорусских замков. Восполнять утраченное белорусы начинали еще в начале XX века, но не всегда успешно.
Елена Карпенко, заведующая отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Беларуси:
Например, Несвежскому замку был нанесен очень большой урон после разделов Речи Посполитой. А когда в начале XX столетия появилась Мария де Кастеллан, ей удалось вернуть несколько сотен предметов из Эрмитажа, которые были туда вывезены. Вот они вернулись, а в результате последующих войн и революционных событий были утрачены.
И если культурные объекты, музеи и фонды редко могут похвастаться оригиналами, за них это делают частники. В одном из белорусских банков хранится около 150 ценных экспонатов, картины, скульптуры. Большая коллекция и у другого банка, который недавно демонстрировал свой фонд в Художественной галерее Михаила Савицкого.
Ценные работы выкупаются организациями за личный счет на аукционах или у владельцев. Такой формат – один из механизмов работы по возврату культурных ценностей. В случае, если предметы были украдены или незаконно вывезены, в Беларуси в дело вступает специальная комиссия.
Недавно по инициативе Генеральной прокуратуры впервые в истории нашей страны в международный розыск по линии Интерпола было объявлено более десятка объектов.
Андрей Караченко, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Физически возвращено после войны незначительное количество предметов. А если в настоящее время и производятся возвраты, то это, как правило, обмен фотокопиями определенными через музеи иностранных государств. Мы, безусловно, нацелены на то, чтобы производить возврат в оригинальном виде, культурную ценность. Для этого надо подтвердить местонахождение в этих иностранных государствах, найти общий контакт с музеями, с библиотеками, с архивами.
Далеко не все произведения искусства были описаны или систематизированы. Задача специалистов очень непростая. Определить, что именно является исконно нашим, а после еще и понять, где это может находиться, детективная работа, не менее.
Ольга Попко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Мы очень часто не знаем, что ищем. Вот тут вопрос: зачем это нужно? Если мы не знаем прошлого своего, этих произведений искусства, то фактически мы неправильно оцениваем его. Очень долго считалось, что Беларусь такая, знаете, «лапотная» нация, нация крестьянская. Это есть, да. Но представьте себе, что наши предки-крестьяне приходили в храм и видели вот эти произведения искусства. Они молились им поколениями. Забрав вот этот аспект от нас, мы теряем большую часть себя.
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