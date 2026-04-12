Как возвращают на Родину произведения искусства белорусских авторов? Деталями поделились в Генпрокуратуре

Марк Шагал, Иван Хруцкий, Хаим Сутин. Белорусская земля богата на известных и талантливых художников. Только часто картины именитых белорусских мастеров сегодня украшают лучшие галереи мира, а в родных музеях остались лишь их отражения, рассказали в проекте «Суровый взгляд» на СТВ.

Влада Родовская, корреспондент:

Нередко в музеях можно встретить живописные копии картин, и это не напечатанное на холсте изображение, как можно сперва подумать, а нарисованное вручную, просто другим автором. Например, известная работа Валентия Ваньковича была написана польским художником, и человек, который не посвящен в искусство, вряд ли сможет отличить ее от оригинала. В музее дома Ваньковича картин Ваньковича нет. Есть работа других современников, а еще цветные репродукции портретов кисти Валентия. Та самая печать на холсте, которую подарили филиалу нынешние владельцы картин, литовский и польский музеи.

Алексей Сухон, научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

До 2015 года у нас не было вообще ни одной оригинальной картины художника Валентия Ваньковича на территории Республики Беларусь. В 2015 году в частную корпоративную коллекцию был приобретен портрет Томаша Зана. Подлинников достояния белорусской культуры в стране осталось не так уж и много. Чего только стоит история со слуцкими поясами. Увидеть нашу исчезающую реликвию – та еще задача. В Беларуси остались лишь единичные экземпляры. Один из них хранится в музее при Храме-Памятнике в честь Всех Святых в Минске. Зато в России, Польше, Литве у частных коллекционеров насчитывается около тысячи оригинальных поясов. В прошлых столетиях белорусские культурные ценности продавали, дарили, незаконно вывозили. Теперь даже в местах с большой историей, например, Коссовский замок, ценных артефактов толком и не встретишь.

Артем Саевец, научный сотрудник Коссовского дворцово-паркового ансамбля:

К сожалению, именно подлинных предметов мебели, например, рода Пусловских во дворце не сохранилось. Все было в свое время вывезено за границу, утрачено, сожжено. На первых этапах работы музея по большей части экспонаты принимались на временное хранение из разных коллекций. Такая же судьба у многих белорусских замков. Восполнять утраченное белорусы начинали еще в начале XX века, но не всегда успешно.

Елена Карпенко, заведующая отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Беларуси:

Например, Несвежскому замку был нанесен очень большой урон после разделов Речи Посполитой. А когда в начале XX столетия появилась Мария де Кастеллан, ей удалось вернуть несколько сотен предметов из Эрмитажа, которые были туда вывезены. Вот они вернулись, а в результате последующих войн и революционных событий были утрачены.



И если культурные объекты, музеи и фонды редко могут похвастаться оригиналами, за них это делают частники. В одном из белорусских банков хранится около 150 ценных экспонатов, картины, скульптуры. Большая коллекция и у другого банка, который недавно демонстрировал свой фонд в Художественной галерее Михаила Савицкого. Ценные работы выкупаются организациями за личный счет на аукционах или у владельцев. Такой формат – один из механизмов работы по возврату культурных ценностей. В случае, если предметы были украдены или незаконно вывезены, в Беларуси в дело вступает специальная комиссия.



Недавно по инициативе Генеральной прокуратуры впервые в истории нашей страны в международный розыск по линии Интерпола было объявлено более десятка объектов.

Андрей Караченко, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Физически возвращено после войны незначительное количество предметов. А если в настоящее время и производятся возвраты, то это, как правило, обмен фотокопиями определенными через музеи иностранных государств. Мы, безусловно, нацелены на то, чтобы производить возврат в оригинальном виде, культурную ценность. Для этого надо подтвердить местонахождение в этих иностранных государствах, найти общий контакт с музеями, с библиотеками, с архивами. Далеко не все произведения искусства были описаны или систематизированы. Задача специалистов очень непростая. Определить, что именно является исконно нашим, а после еще и понять, где это может находиться, детективная работа, не менее.