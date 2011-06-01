Сколько стоит путевка в детский лагерь в Беларуси в 2011 году?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Ирина Соловьева, заместитель начальника Представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Ирина Соловьева:

Путевка в загородный лагерь в среднем стоит около 800 тысяч рублей. Цены на путевки в оздоровительные лагеря регулирует Министерство экономики. Цена формируется без включения прибыли, то есть в стоимость путевки входят затраты, которые фактически несет лагерь (стоимость питания, медицинского обслуживания, оплата труда сотрудникам лагеря, хозяйственные расходы).

Какой процент от стоимости путевки платят родители?

Ирина Соловьева:

В соответствии с законодательством, родители платят не менее 10% о стоимости путевки. Многие предприятия, в соответствии с коллективными договорами, полностью оплачивают путевки. В каких-то организациях установлена родительская доплата 15-20%, в зависимости от возможностей предприятия.

Кто может получить путевку в лагерь бесплатно или со скидкой?

Ирина Соловьева:

Работающим гражданам помощь в приобретении путевок оказывают предприятия (за счет прибыли), а также профсоюзные организации.

Бесплатно путевки получают дети-сироты, дети-инвалиды — с доплатой Мингорисполкома.

Доплаты до полной стоимости путевок предусмотрены детям, находящимся в социально опасном положении. Это дети, которые состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и которыми не занимаются родители. Для них организуются специальные оборонно-спортивные лагеря.

Дотируются ли путевки в школьные лагеря?

Ирина Соловьева:

Дотации на путевки в школьный лагерь составляет 130 тысяч рублей, в 9-дневный палаточный лагерь — 135 тысяч рублей, в загородный — 310 тысяч рублей. Стоимость путевки в школьный лагерь с учетом дотации для младшей возрастной группы составляет 44 тысяч рублей, для старшей возрастной группы — 79 тысяч рублей. Продолжительность смены в таком лагере — 18 дней.

Действует ли система бронирования путевок в детские лагеря?

Ирина Соловьева:

Путевки в детские лагеря бронируют крупные предприятия. Наиболее популярны 2-я и 3-я смены.

Детские лагеря в Беларуси

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