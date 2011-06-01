Прямой эфир

Сколько стоит путевка в детский лагерь в Беларуси в 2011 году?

01 июня 2011 15:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Ирина Соловьева, заместитель начальника Представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Ирина Соловьева:
Путевка в загородный лагерь в среднем стоит около 800 тысяч рублей. Цены на путевки в оздоровительные лагеря регулирует Министерство экономики. Цена формируется без включения прибыли, то есть в стоимость путевки входят затраты, которые фактически несет лагерь (стоимость питания, медицинского обслуживания, оплата труда сотрудникам лагеря, хозяйственные расходы).

Какой процент от стоимости путевки платят родители?

Ирина Соловьева:
В соответствии с законодательством, родители платят не менее 10% о стоимости путевки. Многие предприятия, в соответствии с коллективными договорами, полностью оплачивают путевки. В каких-то организациях установлена родительская доплата 15-20%, в зависимости от возможностей предприятия.

Кто может получить путевку в лагерь бесплатно или со скидкой?

Ирина Соловьева:
Работающим гражданам помощь в приобретении путевок оказывают предприятия (за счет прибыли), а также профсоюзные организации.
Бесплатно путевки получают дети-сироты, дети-инвалиды — с доплатой Мингорисполкома.
Доплаты до полной стоимости путевок предусмотрены детям, находящимся в социально опасном положении. Это дети, которые состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и которыми не занимаются родители. Для них организуются специальные оборонно-спортивные лагеря.

Дотируются ли путевки в школьные лагеря?

Ирина Соловьева:
Дотации на путевки в школьный лагерь составляет 130 тысяч рублей, в 9-дневный палаточный лагерь — 135 тысяч рублей, в загородный — 310 тысяч рублей. Стоимость путевки в школьный лагерь с учетом дотации для младшей возрастной группы составляет 44 тысяч рублей, для старшей возрастной группы — 79 тысяч рублей. Продолжительность смены в таком лагере — 18 дней.

Действует ли система бронирования путевок в детские лагеря?

Ирина Соловьева:
Путевки в детские лагеря бронируют крупные предприятия. Наиболее популярны 2-я и 3-я смены.

Детские лагеря в Беларуси

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
01 июня 2011 13:54

Велосипедист делает шокирующий прыжок - тройной бэкфлип

01 июня 2011 13:50

Национальная авиакомпания открыла рейс Минск – Хельсинки – Минск

01 июня 2011 11:09

В Минске открылось Посольство Бразилии