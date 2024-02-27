Заседание Совета постпредов стран СНГ проходит в Минске

Странам СНГ важно консолидировано выступать на международной арене. Такое мнение выразил генеральный секретарь Содружества на заседании Совета постпредов стран – участниц организации. В эти минуты оно проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече подводят итоги внешнеполитического сотрудничества в рамках СНГ за 2023 год. Особое внимание международному позиционированию организации. Одной из главных тем повестки станет также сотрудничество в сфере безопасности.

Предстоит обсудить выполнение дорожной карты по реализации инициатив, которые были предложены главами делегаций в ходе заседаний советов Содружества различных уровней. Кроме того, постоянные представители стран-участниц проводят подготовку к заседанию Совета глав правительств Содружества, которое пройдет 24 мая в Ашхабаде. Присутствующие внесут свои предложения в проект повестки дня.