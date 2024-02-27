Республиканский кинофестиваль «Киновек» начнёт свою работу 28 февраля
И приятная новость для любителей отечественного кино. «Беларусьфильм» в 2024 году выпустит в два раза больше картин, чем в прошлом. Весомой поддержкой кинематографу станет субсидия и социально-творческие заказы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В планах создание фильмов о геноциде, выдающихся белорусах, проекты, направленные на изучение Беларуси как страны с уникальной природой, а также мультфильмы для малышей, которые расскажут о символах нашей страны.
Юрий Алексей, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:
Важны все фильмы. Через наше белорусское кино мы должны нести идеологию нашей страны и напоминать всем: и нашим молодым людям, и европейцам, чтобы не забывали, как события развивались в Великую Отечественную войну.
Стоит отметить, что 2024 год для белорусского кино – юбилейный. И дата солидная – 100 лет. В честь знаменательного события в течение всего года по стране будут проходить разные мероприятия. Праздничная программа начнет свою работу 28 февраля c кинофестиваля «Киновек». На эмблеме киномарафона появятся персонажи известного детского фильма «Буратино. Золотой ключик». Ну а главные торжества пройдут 17 декабря – в день рождения «Беларусьфильма».