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Республиканский кинофестиваль «Киновек» начнёт свою работу 28 февраля

27 февраля 2024 06:53
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И приятная новость для любителей отечественного кино. «Беларусьфильм» в 2024 году выпустит в два раза больше картин, чем в прошлом. Весомой поддержкой кинематографу станет субсидия и социально-творческие заказы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский кинофестиваль «Киновек» начнёт свою работу 28 февраля-1

В планах создание фильмов о геноциде, выдающихся белорусах, проекты, направленные на изучение Беларуси как страны с уникальной природой, а также мультфильмы для малышей, которые расскажут о символах нашей страны.

Республиканский кинофестиваль «Киновек» начнёт свою работу 28 февраля-4

Юрий Алексей, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:
Важны все фильмы. Через наше белорусское кино мы должны нести идеологию нашей страны и напоминать всем: и нашим молодым людям, и европейцам, чтобы не забывали, как события развивались в Великую Отечественную войну.

Республиканский кинофестиваль «Киновек» начнёт свою работу 28 февраля-7

Стоит отметить, что 2024 год для белорусского кино – юбилейный. И дата солидная – 100 лет. В честь знаменательного события в течение всего года по стране будут проходить разные мероприятия. Праздничная программа начнет свою работу 28 февраля c кинофестиваля «Киновек». На эмблеме киномарафона появятся персонажи известного детского фильма «Буратино. Золотой ключик». Ну а главные торжества пройдут 17 декабря – в день рождения «Беларусьфильма».

# Кино # общество

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