Республиканский кинофестиваль «Киновек» начнёт свою работу 28 февраля

И приятная новость для любителей отечественного кино. «Беларусьфильм» в 2024 году выпустит в два раза больше картин, чем в прошлом. Весомой поддержкой кинематографу станет субсидия и социально-творческие заказы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В планах создание фильмов о геноциде, выдающихся белорусах, проекты, направленные на изучение Беларуси как страны с уникальной природой, а также мультфильмы для малышей, которые расскажут о символах нашей страны.

Юрий Алексей, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:

Важны все фильмы. Через наше белорусское кино мы должны нести идеологию нашей страны и напоминать всем: и нашим молодым людям, и европейцам, чтобы не забывали, как события развивались в Великую Отечественную войну.