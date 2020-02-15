Закручивающаяся крышка на банке не поддаётся? Есть хитрые способы открыть

Не можете самостоятельно открыть банку с закручивающейся крышкой? Мужчины рядом нет? Не расстраивайтесь, мы подскажем, как это сделать.

Банки с закручивающейся крышкой очень помогают при консервировании, но при открывании ведут себя крайне непредсказуемо.

Для начала постарайтесь обезжирить не только банку и крышку, но и руки.

Можно попытаться увеличить трение, надев на крышку резинку или обмотать ее пищевой плёнкой.