За последние 15 лет в Беларуси более чем вдвое возросло число тех, кто получает высшее образование

Национальная система образования в Беларуси динамично развивается. Государство вкладывает в эту сферу немалые средства. Так, в 2009 расходы на образование составили около семи триллионов рублей или почти 5% ВВП. В России этот показатель чуть ниже.

Если в 1995 на 10 тысяч населения приходилось 194 студента, то в 2009 – уже 445. Причем, Беларусь по этому показателю опережает не только ряд стран СНГ, но и такие развитые государства как Австрия, Германия, Италия, Япония. Кроме того, с каждым годом увеличивается число иностранных студентов, которые хотят получить высшее образование именно в нашей стране.

Активно развивается и система профтехобразования. Свыше 300 рабочих специальностей предлагают профильные учреждения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Причем, преобладающее большинство выпускников ссузов получают сразу несколько профессий.

Расходы на образование в 2009 г.:

Беларусь - 4,9% ВВП

Россия - 4,6% ВВП

Казахстан — 4,2% ВВП

Высшее образование в Беларуси (на 10 тыс. населения):

В 1995 г. - 194 студента

В 2009 г. - 445 студентов