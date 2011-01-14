В агрогородке Романовичи Могилевской области открылся салон красоты с тренажерным залом, массажным кабинетом и солярием

Во время обеденного перерыва вместо похода в столовую Марина поспешила в местный салон красоты. Вечером у друзей новоселье. Выглядеть нужно на все 100. Парикмахерская, хоть и открылась недавно, но в Романовичах стала одним из самых посещаемых мест.

Марина Новикова:

По ценам доступно, качественно и быстро. Не нужно ломать голову как записаться в Могилеве.

Потребность в таком центре назрела уже давно. В поселке с населением почти в полторы тысячи человек кроме банно-прачечного комбината ничего не было. Поэтому предложение поменять место работы в Могилеве на Романовичи индивидуальный предприниматель Ирина приняла без особых колебаний. За плечами – годы работы парикмахером.

Ирина Хомченко, предприниматель:

Здесь посещаемость нормальная. Конкуренции нет.

Здесь меньше налоги и арендная плата соответствующая.

Олег Тюсенков, заместитель генерального директора ОАО «Агрокомбинат «Приднепровье»:

Не последнюю роль сыграла и директива Президента. Мы их не находим, они нас находят. Мы встречаемся, общаемся. И совместными усилиями такое рождается.

Сейчас бывшую прачечную не узнать. Здесь, на ряду с обновленной баней, парикмахерской есть тренажерный зал, солярий и даже массажный кабинет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». После работы – то, что нужно. Настоящий релаксационный комплекс.

Лилия Пивоварова, медработник:

Массаж у нас пользуется большим спросом, как у местных, так и у тех, кто из Могилева приезжает. И пожилые, и рабочие, и молодежь, и школьники.

Скоро в салоне красоты появятся новые услуги. В прейскурант добавится маникюр и педикюр. Откроют кафе, рядом заработает стоматологический кабинет. Так что кроме модельных причесок сельчане смогут блеснуть и голливудской улыбкой.