В агрогородке Романовичи Могилевской области открылся салон красоты с тренажерным залом, массажным кабинетом и солярием

Марина Новикова:
По ценам доступно, качественно и быстро. Не нужно ломать голову как записаться в Могилеве.
Потребность в таком центре назрела уже давно. В поселке с населением почти в полторы тысячи человек кроме банно-прачечного комбината ничего не было. Поэтому предложение поменять место работы в Могилеве на Романовичи индивидуальный предприниматель Ирина приняла без особых колебаний. За плечами – годы работы парикмахером.
Ирина Хомченко, предприниматель:
Здесь посещаемость нормальная. Конкуренции нет.
Здесь меньше налоги и арендная плата соответствующая.
Олег Тюсенков, заместитель генерального директора ОАО «Агрокомбинат «Приднепровье»:
Не последнюю роль сыграла и директива Президента. Мы их не находим, они нас находят. Мы встречаемся, общаемся. И совместными усилиями такое рождается.
Сейчас бывшую прачечную не узнать. Здесь, на ряду с обновленной баней, парикмахерской есть тренажерный зал, солярий и даже массажный кабинет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». После работы – то, что нужно. Настоящий релаксационный комплекс.
Лилия Пивоварова, медработник:
Массаж у нас пользуется большим спросом, как у местных, так и у тех, кто из Могилева приезжает. И пожилые, и рабочие, и молодежь, и школьники.
Скоро в салоне красоты появятся новые услуги. В прейскурант добавится маникюр и педикюр. Откроют кафе, рядом заработает стоматологический кабинет. Так что кроме модельных причесок сельчане смогут блеснуть и голливудской улыбкой.