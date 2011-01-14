Сильнейшие команды и их болельщики из Австрии, Франции и Дании приехали в Минск на супер-финал континентального кубка по хоккею с шайбой

Такие масштабные соревнования – в некотором роде репетиция перед чемпионатом мира по хоккею. Он пройдет в Минске в 2014 году.

Чтобы посоперничать за статус Чемпиона Европы клубные хоккейные команды в Минск приехали не только в полной спортивной готовности, но и морально настроенные на победу. Поддержку им обеспечивают болельщики и журналисты, которые также последовали за хоккеистами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Они в Минске и для того, чтобы земляков поддержать, и для того, чтобы на Беларусь посмотреть.

Матчи и тренировки. О времени на отдых у хоккеистов и речи не идет. Поэтому французская команда, к примеру, на экскурсию по городу отправилась поздно вечером сразу после приземления в аэропорту.

Рудольф Гарнье, главный тренер хоккейного клуба «Руан» (Франция):

Я очень доволен. Думаю, для команд здесь созданы все условия, чтобы мы чувствовали себя счастливыми.

Карл Малетт, нападающий хоккейного клуба «Руан» (Франция):

Я впервые вижу вашу «Минск-Арену». Мы все единогласно считаем, что это просто потрясающая площадка. Приятно и играть, и просто быть здесь. Да и вообще мы поездили по Минску и увидели очень много спортивных объектов. Здорово у вас.

А вот в первый день знакомства спортсменов и их «делегаций» с «Минск-Ареной» понервничать пришлось белорусским гидам. Собрать иностранных журналистов и болельщиков, разбежавшихся по комплексу, оказалось более чем непросто. Что и говорить – французская съемочная группа, вместо того чтобы работать на тренировке своей команды, снимала интерьеры «Арены».

Роджер Матиас, журналист (Франция):

Я думаю, что спортивный уровень Беларуси выше, чем Франции. По крайней мере, в хоккее так точно. Да и ваша главная площадка – самая огромная из всех, которые я когда-либо видел.

Эстель Мартин, болельщица (Франция):

Я впервые в Беларуси. Очень впечатлена и площадкой, и количеством спортивных объектов. Мне кажется, Минск – это просто идеальное место для проведения чемпионата мира по хоккею в 2014 году.

Ничуть не меньший интерес к площадке и в целом «спортивной обустроенности» Минска проявили датчане и австрийцы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Хоть для многих из них этот визит дебютный, однако они немало наслышаны о том, какими темпами совершенствуется спортивная база города и страны.

Мартин Мерк, менеджер Международной федерации хоккея (Швейцария):

И «Минск-Арена», и Беларусь, в целом, полностью готовы к тому, что на чемпионат мира по хоккею в 2014 сюда приедет огромное количество людей. Я уверен, что все пройдет на высоком уровне и это событие всем особенно запомнится.

Михаэль Смейкл, журналист (Австрия):

У вас очень много спортивных комплексов и сооружений. Я понимаю, что мы с уровнем Беларуси в этом плане никогда не сможем конкурировать. Может, мы и сможем выиграть одну игру, но такого уровня достичь – это вряд ли.

Неудивительно, что и иностранные хоккейные дружины, и болельщики, и журналисты – все пообещали в обязательном порядке снова заглянуть в спортивную столицу Беларуси. На чемпионат мира в 2014. Ведь подготовка, Континентальный кубок, уже впечатляет. Дальше – больше.