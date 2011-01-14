В Бресте зафиксировано более 20 случаев подтопления домов

На помощь пришли службы ЖКХ и МЧС. Прогноз синоптиков неутешителен, на юге страны, на следующей неделе обещают плюс. К такому теплому и мокрому январю аварийные службы города оказались готовы. Все заявки о подтопленных домах отслеживают, и на места выезжает спецтехника.

Александр Ильяшук, заместитель генерального директора КУМПП «Брестское городское ЖКХ»:

Подтопление, в основном, в подвальных помещениях. Граждане могут дать заявку на откачку из тех помещений, где находятся отопительные котлы.

Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС:

Ситуация находиться под контролем. Сил и средств ЖКХ пока хватает. Но в случае угрозы системам жизнеобеспечения могут быть задействованы силы МЧС.

Январский плюс даже для юго-западного региона – это, скорее, исключение, чем правило. Первый месяц прошлого года прошел под знаком -15. Было снежно и холодно. Средние же температуры первой половины января 2011 не опускались ниже -5 градусов.

Светлана Жогальская, руководитель группы гридро-мет обеспечения народного хозяйства ГУ «Брестоблгидромет»:

Если сравнить высоту снежного покрова, то в конце декабря она была от 19 до 36 сантиметров, а в середине января она составила 3-8 сантиметров. Как видите, очень интенсивное таяние снежного корова.

Грядущая неделя особых изменений в погоде не принесет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». 0 днем и легкий минус ночью. Поэтому, предупреждают специалисты, количество венецианских кварталов в Бресте может увеличиться.