За 70 лет оно выпустило миллионы тиражей. Издательство «Народная асвета» отмечает юбилей

За 70 лет оно выпустило сотни тысяч наименований книг и миллионы тиражей. Это издания, необходимые для организации успешного учебного процесса и достижения качественного образовательного результата. На парте школьника и на учительском столе, за кафедрой учебных аудиторий – литература, которая учит и помогает открывать мир неизведанного.