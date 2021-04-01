За 70 лет оно выпустило миллионы тиражей. Издательство «Народная асвета» отмечает юбилей

Новости Беларуси. Старейшее учебное издательство Беларуси «Народная асвета» 1 апреля празднует юбилей основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Старейшее учебное издательство Беларуси «Народная асвета» 1 апреля празднует юбилей основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 70 лет оно выпустило сотни тысяч наименований книг и миллионы тиражей. Это издания, необходимые для организации успешного учебного процесса и достижения качественного образовательного результата. На парте школьника и на учительском столе, за кафедрой учебных аудиторий – литература, которая учит и помогает открывать мир неизведанного.