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За 70 лет оно выпустило миллионы тиражей. Издательство «Народная асвета» отмечает юбилей

01 апреля 2021 08:35
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Новости Беларуси. Старейшее учебное издательство Беларуси «Народная асвета» 1 апреля празднует юбилей основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 70 лет оно выпустило миллионы тиражей. Издательство «Народная асвета» отмечает юбилей-1

За 70 лет оно выпустило сотни тысяч наименований книг и миллионы тиражей. Это издания, необходимые для организации успешного учебного процесса и достижения качественного образовательного результата. На парте школьника и на учительском столе, за кафедрой учебных аудиторий – литература, которая учит и помогает открывать мир неизведанного.

# Книги # общество # Фотофакт

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