Из-за погоды сейчас засеяно только 8%. В Беларуси ведётся массовый сев яровых

Новости Беларуси. Сев ранних яровых зерновых и подкормка озимых. Первый апрельский день радует благодатной погодой аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запоздалая весна ставит их в условия, когда нельзя терять ни минуты. Так, если в 2020 году на эту же дату было засеяно порядка 40 % площадей, то сейчас речь идет о 8 %. Выйти в поле первыми смогли механизаторы Брестской области. Там уже обработано свыше трети площадей.

В нынешней посевной по всей стране будут задействованы 37 тысяч трактористов и механизаторов. В их распоряжении порядка 150 тысяч единиц техники. В 2021 году ставится задача получить урожай в 10,5 млн тонн с учетом зерновых, кукурузы и рапса.