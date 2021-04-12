Ювелирные изделия белорусского производства с 12 апреля можно покупать через интернет. Кто их может продавать?

Новости Беларуси. Ювелирные изделия белорусского производства теперь можно покупать в Сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 апреля начали действовать новые правила, утвержденные правительством.
Новости Беларуси. Ювелирные изделия белорусского производства теперь можно покупать в Сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 апреля начали действовать новые правила, утвержденные правительством.
Принципиальным фактором для получения разрешения на торговлю в интернете является наличие у продавца одного или нескольких стационарных магазинов, у которых есть разрешение на работу с драгметаллами.
Храниться ювелирные изделия должны именно в них, а пересылку нужно организовать с помощью национального оператора почтовой связи. Также покупателю следует предоставить возможность просканировать этикетку, где есть специальный идентификационный номер, при получении изделий.