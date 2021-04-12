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Ювелирные изделия белорусского производства с 12 апреля можно покупать через интернет. Кто их может продавать?

12 апреля 2021 07:10
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Новости Беларуси. Ювелирные изделия белорусского производства теперь можно покупать в Сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 апреля начали действовать новые правила, утвержденные правительством.

Ювелирные изделия белорусского производства с 12 апреля можно покупать через интернет. Кто их может продавать?-1

Принципиальным фактором для получения разрешения на торговлю в интернете является наличие у продавца одного или нескольких стационарных магазинов, у которых есть разрешение на работу с драгметаллами.

Ювелирные изделия белорусского производства с 12 апреля можно покупать через интернет. Кто их может продавать?-4

Храниться ювелирные изделия должны именно в них, а пересылку нужно организовать с помощью национального оператора почтовой связи. Также покупателю следует предоставить возможность просканировать этикетку, где есть специальный идентификационный номер, при получении изделий.

# Торговля в Беларуси # общество # Фотофакт

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