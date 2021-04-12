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Обсудят перспективы сотрудничества. Заседание Белорусско-Пакистанского делового совета пройдёт в режиме онлайн

12 апреля 2021 07:01
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Новости Беларуси. Заседание Белорусско-Пакистанского делового совета пройдет 12 апреля в режиме онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог организуют торгово-промышленные палаты двух стран.

Обсудят перспективы сотрудничества. Заседание Белорусско-Пакистанского делового совета пройдёт в режиме онлайн-1

Ими ставится задача восстановить прежнюю динамику двустороннего сотрудничества после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Обсудят перспективы сотрудничества. Заседание Белорусско-Пакистанского делового совета пройдёт в режиме онлайн-4

Сегодня будут рассмотрены актуальные направления торгово-экономического сотрудничества. В списке бизнес-интересов: промышленная кооперация, строительство, сотрудничество в области сельского хозяйства, фармацевтики, образование, наука, информационные технологии и туризм.

# Беларусь-Пакистан # общество # Фотофакт

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