Обсудят перспективы сотрудничества. Заседание Белорусско-Пакистанского делового совета пройдёт в режиме онлайн

Новости Беларуси. Заседание Белорусско-Пакистанского делового совета пройдет 12 апреля в режиме онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Диалог организуют торгово-промышленные палаты двух стран.
Новости Беларуси. Заседание Белорусско-Пакистанского делового совета пройдет 12 апреля в режиме онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Диалог организуют торгово-промышленные палаты двух стран.
Ими ставится задача восстановить прежнюю динамику двустороннего сотрудничества после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
Сегодня будут рассмотрены актуальные направления торгово-экономического сотрудничества. В списке бизнес-интересов: промышленная кооперация, строительство, сотрудничество в области сельского хозяйства, фармацевтики, образование, наука, информационные технологии и туризм.