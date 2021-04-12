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С 12 апреля возобновили работу три пункта пропуска на белорусско-литовской границе

12 апреля 2021 06:20
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Новости Беларуси. С 12 апреля возобновляют работу три пункта пропуска на белорусско-литовской границе: это «Видзы», «Лоша» и «Лынтупы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 12 апреля возобновили работу три пункта пропуска на белорусско-литовской границе-1

Последний из названных только для фур с крупногабаритным грузом и при наличии соответствующего разрешения. До этого попасть в Литву можно было через четыре пограничных коридора.

С 12 апреля возобновили работу три пункта пропуска на белорусско-литовской границе-4

Напомним, в связи с эпидобстановкой, вызванной СОVID-19, действуют особые правила пересечения границы. Рекомендуется учитывать это при планировании зарубежных поездок. За ситуацией можно следить в разделе интернет-портала Госпогранкомитета «Обстановка на границе».

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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