С 12 апреля возобновили работу три пункта пропуска на белорусско-литовской границе

Новости Беларуси. С 12 апреля возобновляют работу три пункта пропуска на белорусско-литовской границе: это «Видзы», «Лоша» и «Лынтупы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний из названных только для фур с крупногабаритным грузом и при наличии соответствующего разрешения. До этого попасть в Литву можно было через четыре пограничных коридора.