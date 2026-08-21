Во Дворце Независимости состоятся официальные переговоры Лукашенко и Мин Аун Хлайна
Новая география мировой экономики требует и новой географии партнерства. Беларусь последовательно развивает отношения со странами Азии, стремясь не просто расширить политический диалог, но и открыть дополнительные рынки для торговли и совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этой стратегии свое место занимает Мьянма. Сегодня, 21 августа, – основной день официального визита лидера этой страны Мин Аун Хлайна в Беларусь и переговоры с Александром Лукашенко.
В повестке – обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества. Ключевые направления уже закреплены в дорожной карте на 2026-2028 годы. Речь идет в первую очередь о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. Главы государств рассмотрят конкретные шаги по скорейшей практической реализации намеченных ранее планов, а также новые взаимовыгодные проекты.
Также обсудят взаимодействие Минска и Нейпьидо на международных площадках. Практическим итогом переговоров должно стать подписание пакета документов. Соглашения призваны укрепить договорно‑правовую базу и придать дополнительный импульс сотрудничеству в торгово‑экономической, научно‑технической, правовой и других сферах.
Лукашенко – Президенту Мьянмы: вашим бизнесменам мы открыли все двери.
Накануне вечером Президенты пообщались в теплой неформальной атмосфере, обсудив актуальные вопросы двусторонних отношений. Мин Аун Хлайн прибыл в Беларусь с официальным визитом накануне. Нынешний приезд в Минск – не первый для лидера Мьянмы. Впервые он посетил белорусскую столицу еще в ноябре 2014 года – тогда в статусе Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами страны.
В рамках программы нынешнего визита уже состоялся ряд мероприятий: высокий гость побывал на предприятии «Гродно Азот». Также сегодняшним переговорам на высшем уровне предшествовал двусторонний бизнес‑форум, где деловые круги вышли на конкретные договоренности. Спектр интересов широкий – от создания совместного технопарка до поставок продовольствия и лекарств. Нынешний официальный визит Мин Аун Хлайна подтверждает растущую динамику белорусско‑мьянманских отношений и в целом укрепление дипломатического и экономического присутствия Беларуси в Юго‑Восточной Азии.
Впереди – большой переговорный день. К встрече на высшем уровне все готово.