Во Дворце Независимости состоятся официальные переговоры Лукашенко и Мин Аун Хлайна

Новая география мировой экономики требует и новой географии партнерства. Беларусь последовательно развивает отношения со странами Азии, стремясь не просто расширить политический диалог, но и открыть дополнительные рынки для торговли и совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой стратегии свое место занимает Мьянма. Сегодня, 21 августа, – основной день официального визита лидера этой страны Мин Аун Хлайна в Беларусь и переговоры с Александром Лукашенко.

В повестке – обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества. Ключевые направления уже закреплены в дорожной карте на 2026-2028 годы. Речь идет в первую очередь о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. Главы государств рассмотрят конкретные шаги по скорейшей практической реализации намеченных ранее планов, а также новые взаимовыгодные проекты. Также обсудят взаимодействие Минска и Нейпьидо на международных площадках. Практическим итогом переговоров должно стать подписание пакета документов. Соглашения призваны укрепить договорно‑правовую базу и придать дополнительный импульс сотрудничеству в торгово‑экономической, научно‑технической, правовой и других сферах. Лукашенко – Президенту Мьянмы: вашим бизнесменам мы открыли все двери.