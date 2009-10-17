Японские мультипликаторы сняли своего Чебурашку

Японцы наконец придумали, как выразить свою любовь к загадочному советскому герою Чебурашке, и сняли про него свой мультипликационный сериал Cheburashka arere? («Что за Чебурашка?»)

С разрешения Эдуарда Успенского, автора Чебурашки и крокодила Гены, режиссер Кудо Сусуму растянул четыре кукольных мультфильма на 26 серий по 3 минуты каждая. 7 октября на японском телеканале TV Tokyo вышла первая серия под названием «Первый друг» о знакомстве Гены и Чебурашки, которая тут же попала в рунет.

Согласно тексту Успенского, Чебурашкой главный герой был назван за то, что, пережив неудобное путешествие в ящике с апельсинами, постоянно норовил «чебурахнуться», то есть упасть. Собственно, такое же объяснение было дано в английском переводе «Первого друга», сообщает NEWSru.com.

Напомним, что в последнее время Чебурашка то и дело становится героем судебных разбирательств. Так, в начале октября об очередном нарушении своих прав на мультперсонажей заявили 15 известных художников-мультипликаторов и режиссеров, среди которых и автор «рисованного» Чебурашки Леонид Шварцман. Они обвинили фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» в «незаконной торговле авторскими правами» и потребовали расторгнуть контракт с компанией Fancy на производство мягких игрушек по образам из старых мультиков.