Студент колледжа изобрел хвост для демонстрации эмоций

«Хвост» действует как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Уроженец Тайваня Вэй-Чих Тсэн, придумавший робототехнический «Хвост настроения», студент колледжа искусства и дизайна в Саванне (SCAD).

«В процессе эволюции человек утратил одну вещь, которая не кажется важной. Это хвост. А ведь он имеет одну интересную особенность – показывает эмоции. Нынче люди научились сдерживать эмоции и обычно скрывают свои чувства. Я же пытаюсь сделать робот-хвост, чтобы чувства и эмоции, напротив, показывать», – приводит «Мембрана» слова Тсэна.

Обладающим шестью сервомоторами «хвостом» можно управлять двумя способами: либо посредством пульта Nunchuk от игровой консоли Wii, либо с использованием карточек с RFID-метками. Держа такую карточку с изображением соответствующего смайлика в кармане, можно быть уверенным, что Mood Tail автоматически показывает заданное настроение.

Вэй-Чих Тсэн в конце лета занял второе место на творческом соревновании SpaceTime 2009, которое проводится под патронажем SIGGRAPH.