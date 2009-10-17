Украинка в 87 лет получила первый паспорт

В связи с отсутствием паспорта сельская труженица, пережившая военные и послевоенные годы в разных уголках бывшего Союза и воспитавшая троих детей, более тридцати лет не получала пенсионного обеспечения.

Официального документа, подтверждающего личность уроженки Полтавщины, женщина, возможно, так бы никогда и не получила, если бы не помощь отзывчивых земляков и начальника милицейского главка, пишет БЕЛТА.

С оформлением документа у 87-летней пенсионерки возникло много трудностей. Несмотря на то, что дату своего рождения украинка помнила, документальных подтверждений этого у нее не было. Много времени потребовалось соответствующим органам для официального и письменного подтверждения устной информации, сохранившейся в памяти женщины. Однако после всех соответствующих проверок и запросов в Украине официально появился еще один гражданин.

Дальше женщине остается только собрать необходимые документы для начисления пенсии за все годы трудового стажа, но это уже мелочи, считает пенсионерка. Первую пенсию 87-летняя украинка мечтает потратить на все, что ей захочется.