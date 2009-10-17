Ученые разработают мобильники с подзарядкой от сердца

Пятнадцатилетняя девочка из Индии Сароджини Махаджан предложила использовать энергию сердцебиения для подзарядки мобильников.

Свою идею юная изобретательница отправила на инновационный конкурс IGNITE 2009 среди школьников. И хоть девочка не выиграла главный приз, но концепция была опубликована на сайте конкурса и ею заинтересовались ученые из Стэнфордского университета. Они связались с Сароджини и предложили начать разработку коммерческого образца мобильника.

Сароджини Махаджан предложила заряжать мобильные телефоны от энергии сердцебиения и от тепла человеческого тела. Для этого нужно сделать наручный браслет, который будет преобразовывать удары пульса в электрические импульсы.

Как передает БЕЛТА, сотовые телефоны, которые заряжаются от пульса своего владельца, могут иметь большой успех как в развивающихся странах, где электричество в дефиците, так и на Западе, где пользователи устали от проводов.

Махаджан сначала не поверила, что ее «безумная идея» привлекла внимание серьезных ученых. Но теперь она и сама планирует в будущем заниматься научными исследованиями.