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«Я очень хочу сюда поступить». Как можно на неделю стать студентом БГМУ и для чего реализуют этот проект?

02 апреля 2022 10:12
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Новости Беларуси. Погружение в профессию. В Белорусском медуниверситете подвели итоги очередного сезона проекта «Студент БГМУ на неделю», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия необходимо было написать мотивационное письмо на тему «Врач – моя будущая профессия».

«Я очень хочу сюда поступить». Как можно на неделю стать студентом БГМУ и для чего реализуют этот проект?-1

Ребятам предоставили возможность неделю провести в вузовских аудиториях. На правах студентов они посещали занятия и даже побывали на практике в поликлинике.

«Я очень хочу сюда поступить». Как можно на неделю стать студентом БГМУ и для чего реализуют этот проект?-4

Евгений Маханьков, студент БГМУ:
Основной целью нашего проекта мы ставим профориентацию. Мы хотим, чтобы наши гости приехали к нам в университет, ознакомились с учебным процессом, с внеучебной деятельностью, и уже после того, как они сдадут централизованное тестирование, сделали правильный, окончательный, осознанный выбор.

«Я очень хочу сюда поступить». Как можно на неделю стать студентом БГМУ и для чего реализуют этот проект?-7

Никита Климашевский, школьник гимназии Лунинца:
Я хотел погрузиться в студенческую жизнь, хотел посмотреть, каково это – ходить на пары, посещать какие-то организационные моменты. Стоматология – это моя давняя, детская мечта, и сейчас остается ею. Я очень хочу сюда поступить, в БГМУ.

«Я очень хочу сюда поступить». Как можно на неделю стать студентом БГМУ и для чего реализуют этот проект?-10

Подобные проекты реализуют и в других вузах Беларуси. Как правило, университеты приглашают абитуриентов дважды в год – на осенних и весенних каникулах.

# Студенты # общество # Евгений Маханьков # Никита Климашевский # Фотофакт

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