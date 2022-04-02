«Я очень хочу сюда поступить». Как можно на неделю стать студентом БГМУ и для чего реализуют этот проект?

Новости Беларуси. Погружение в профессию. В Белорусском медуниверситете подвели итоги очередного сезона проекта «Студент БГМУ на неделю», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия необходимо было написать мотивационное письмо на тему «Врач – моя будущая профессия».

Ребятам предоставили возможность неделю провести в вузовских аудиториях. На правах студентов они посещали занятия и даже побывали на практике в поликлинике.

Евгений Маханьков, студент БГМУ:

Основной целью нашего проекта мы ставим профориентацию. Мы хотим, чтобы наши гости приехали к нам в университет, ознакомились с учебным процессом, с внеучебной деятельностью, и уже после того, как они сдадут централизованное тестирование, сделали правильный, окончательный, осознанный выбор.

Никита Климашевский, школьник гимназии Лунинца:

Я хотел погрузиться в студенческую жизнь, хотел посмотреть, каково это – ходить на пары, посещать какие-то организационные моменты. Стоматология – это моя давняя, детская мечта, и сейчас остается ею. Я очень хочу сюда поступить, в БГМУ.