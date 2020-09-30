Взрывной способ. В Гомельском районе демонтировали старый мост

Новости Беларуси. В Гомельском районе демонтировали старый мост через реку Сож. Способ попрощаться с сооружением выбрали эффектный: аварийный путепровод взорвали сотрудники МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гомельском районе демонтировали старый мост через реку Сож. Способ попрощаться с сооружением выбрали эффектный: аварийный путепровод взорвали сотрудники МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для того, чтобы ликвидировать четыре железобетонные опоры и пролеты между ними, понадобились считаные мгновения и более 200 килограммов тротила.
Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:
На самом деле работы были выполнены с ювелирной точностью, так как вблизи аварийного моста находится мост уже вновь построенный, а также жилые дома. Операция была выполнена с соблюдением всех мер безопасности. И взрывотехники справились на отлично.
Такой способ демонтажа впервые в Беларуси был опробован несколько лет назад на мосту через реку Припять в Житковичском районе. Опыт оказался успешным и имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Видеофакт. Аварийный участок моста через реку Припять взорвали
Дмитрий Мацкевич, главный инженер ОАО «Мостострой»:
Конечно, существенно ускоряет и уменьшает финансовые потери государства. Порядка 5 миллионов, грубо говоря, разборка равноувешенная обошлась бы, а взрывные работы 113 тысяч всего потянули – это с подготовительными работами. Это существенное удешевление.
30 сентября была разрушена большая часть моста на левом берегу реки, а 2 октября взрывотехникам предстоит завершить работу на правобережье, где еще остается две железобетонные опоры.