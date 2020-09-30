Взрывной способ. В Гомельском районе демонтировали старый мост

Новости Беларуси. В Гомельском районе демонтировали старый мост через реку Сож. Способ попрощаться с сооружением выбрали эффектный: аварийный путепровод взорвали сотрудники МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для того, чтобы ликвидировать четыре железобетонные опоры и пролеты между ними, понадобились считаные мгновения и более 200 килограммов тротила.

Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:

На самом деле работы были выполнены с ювелирной точностью, так как вблизи аварийного моста находится мост уже вновь построенный, а также жилые дома. Операция была выполнена с соблюдением всех мер безопасности. И взрывотехники справились на отлично.

Такой способ демонтажа впервые в Беларуси был опробован несколько лет назад на мосту через реку Припять в Житковичском районе. Опыт оказался успешным и имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Видеофакт. Аварийный участок моста через реку Припять взорвали