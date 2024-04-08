«Взгляд ребёнка на профессию». Итоги конкурса «Спасатели глазами детей» подвели в Минске

В Минске подвели итоги смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей». Ранее в районных и областных центрах прошли отборочные этапы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка творческих произведений, а их более 350, представлена в столичном Дворце детей и молодежи. Жюри оценивало работы в восьми номинациях: от рисунка до скульптуры малых форм. Тематика у них единая – безопасность. По итогам конкурса наградили более 50 участников. Им вручили дипломы и памятные подарки. Не забыли отметить специальным призом и самого юного, первоклассника из города Ивье.

Герман Квач, участник Республиканского смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей»:

Всей семьей готовили рисунок. Я считаю, что у нас получилось. В следующем году я буду снова участвовать в этом конкурсе и думаю, что займу первое место.

Злата Аленина, участница Республиканского смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей»:

Спасатели классные, они всегда спасают, в любое время могут помочь. Моя мама со мной согласилась, и мы решили во многих конкурсах участвовать.

Сергей Саланович, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Конкурс охватывает практически все направления детского творчества. Это и рассказ, и поделка, и рисунок, стихотворение. Это взгляд ребенка на профессию спасателя-пожарного. Это все победители, которые уже прошли определенные этапы: городской и областной смотр-конкурс.