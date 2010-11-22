Выставка современного декоративно-прикладного искусства в Минске

Начинающие творцы сделали своеобразный вызов времени, сохранив лучшие белорусские традиции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Слоны-роботы, крылатые колеса и объемные шрифты – далеко не весь перечень смелых творческих задумок, представленных на экспозиции.
Денис Барсуков директор художественной галереи «Университет культуры»:
Главная идея выставки «Трансформация ДПИ-2010» - показать новую формацию художников. Показать, как меняются их взгляды. И насколько они соответствуют современности.