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Выставка современного декоративно-прикладного искусства в Минске

22 ноября 2010 19:20
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Выставка открылась в галерее «Университет культуры». Авторы – студенты и выпускники художественных вузов.

Начинающие творцы сделали своеобразный вызов времени, сохранив лучшие белорусские традиции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Слоны-роботы, крылатые колеса и объемные шрифты – далеко не весь перечень смелых творческих задумок, представленных на экспозиции.

Денис Барсуков директор художественной  галереи «Университет культуры»:
Главная идея выставки «Трансформация ДПИ-2010» - показать новую формацию художников. Показать, как меняются их взгляды. И насколько они соответствуют современности.

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

Экспонат выставки

# общество # Выставки # Фотофакт

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