Выставка современного декоративно-прикладного искусства в Минске

Выставка открылась в галерее «Университет культуры». Авторы – студенты и выпускники художественных вузов.

Начинающие творцы сделали своеобразный вызов времени, сохранив лучшие белорусские традиции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Слоны-роботы, крылатые колеса и объемные шрифты – далеко не весь перечень смелых творческих задумок, представленных на экспозиции.

Денис Барсуков директор художественной галереи «Университет культуры»:

Главная идея выставки «Трансформация ДПИ-2010» - показать новую формацию художников. Показать, как меняются их взгляды. И насколько они соответствуют современности.